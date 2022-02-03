Фото: EPA/UPG
Володимир Путін та президент Ірану Ібрагім Райсі пiд час переговорів в Москві, 19 січня 2022 р.
Фото: EPA/UPG
Путін провів онлайн зустріч з членами збірної напередодні зимових Олімпійських ігор у Пекіні , 25 січня 2022 року.
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Путін поклав квіти на честь роковин зняття блокади Ленінграда. Небагатьох живих блокадників до нього не пустили - вони залишилися за парканом, 27 січня 2022.
Фото: EPA/UPG
Володимир Путін розмовляє з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час їх зустрічі в Кремлі, 1 лютого 2022 р.
Фото: EPA/UPG
Путін та Обран після зустрічі під час пресконференції в Кремлі, 1 лютого 2022 р.
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії вручення держнагород у Кремлi 2 лютого 2022 року.