Володимир Путін настільки боїться заразитися коронавірусом , що не допускає до себе ближче, ніж на 10 кроків не те, що росіян чи своїх міністрів, а навіть іноземних лідерів. LB.ua зібрав найсмішніші фото та відео таких «бункерних» зустрічей.

Фото: EPA/UPG Володимир Путін та президент Ірану Ібрагім Райсі пiд час переговорів в Москві, 19 січня 2022 р.

Фото: EPA/UPG Путін провів онлайн зустріч з членами збірної напередодні зимових Олімпійських ігор у Пекіні , 25 січня 2022 року.

Фото: ЦЕНЗОР Путін поклав квіти на честь роковин зняття блокади Ленінграда. Небагатьох живих блокадників до нього не пустили - вони залишилися за парканом, 27 січня 2022.

Фото: EPA/UPG Володимир Путін розмовляє з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час їх зустрічі в Кремлі, 1 лютого 2022 р.

Фото: EPA/UPG Путін та Обран після зустрічі під час пресконференції в Кремлі, 1 лютого 2022 р.

Фото: EPA/UPG