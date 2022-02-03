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Путін і бункер. Як глава Кремля ховається від коронавірусу (фото+відео)

Володимир Путін настільки боїться заразитися коронавірусом, що не допускає до себе ближче, ніж на 10 кроків не те, що росіян чи своїх міністрів, а навіть іноземних лідерів. LB.ua зібрав найсмішніші фото та відео таких «бункерних» зустрічей.

Володимир Путін та президент Ірану Ібрагім Райсі пiд час переговорів в Москві, 19 січня 2022 р.
Фото: EPA/UPG
Володимир Путін та президент Ірану Ібрагім Райсі пiд час переговорів в Москві, 19 січня 2022 р.

Путін провів онлайн зустріч з членами збірної напередодні зимових Олімпійських ігор у Пекіні , 25 січня 2022 року.
Фото: EPA/UPG
Путін провів онлайн зустріч з членами збірної напередодні зимових Олімпійських ігор у Пекіні , 25 січня 2022 року.

Путін поклав квіти на честь роковин зняття блокади Ленінграда. Небагатьох живих блокадників до нього не пустили - вони залишилися за парканом, 27 січня 2022.
Фото: ЦЕНЗОР
Путін поклав квіти на честь роковин зняття блокади Ленінграда. Небагатьох живих блокадників до нього не пустили - вони залишилися за парканом, 27 січня 2022.

Володимир Путін розмовляє з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час їх зустрічі в Кремлі, 1 лютого 2022 р.
Фото: EPA/UPG
Володимир Путін розмовляє з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час їх зустрічі в Кремлі, 1 лютого 2022 р.

Путін та Обран після зустрічі під час пресконференції в Кремлі, 1 лютого 2022 р.
Фото: EPA/UPG
Путін та Обран після зустрічі під час пресконференції в Кремлі, 1 лютого 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Під час церемонії вручення держнагород у Кремлi 2 лютого 2022 року.
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії вручення держнагород у Кремлi 2 лютого 2022 року.

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