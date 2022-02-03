У Держдепі підтвердили достовірність відповіді США на вимоги Росії, опублікованій у газеті El Pais

"Якщо Росія справді хоче домовитися, то ці документи ясно показують, що шлях для цього є".

Державний департамент США підтвердив, що документи, які опублікувала іспанська газета El Pais, є справжньою письмовою відповіддю Вашингтона на пропозиції Москви щодо так званих "гарантій безпеки".

Про це заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає "Європейська правда".

"Я не бачу нічого, що свідчило б про те, що ці документи не є справжніми", - сказав Прайс.

Він також зазначив, що США не оприлюднювали ці документи, але тепер, коли вони стали публічними, "ми можемо підтвердити те, що ми завжди говорили: ми єдині з нашими союзниками по НАТО в нашій рішучості брати участь у відкритій, конструктивній, серйозній серії дипломатичних зобов'язань".

"Якщо Росія справді хоче домовитися про рішення, як вона стверджує, ці документи ясно показують, що шлях для цього є", - наголосив Прайс.

Нагадаємо, на тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів, 17 грудня минулого року МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані "гарантії безпеки", які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

10-13 січня 2022 року відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ. За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях. 26 січня посол США в Росії Джон Салліван привіз письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції. Текст відповіді вирішили не публікувати, однак в українському МЗС запевнили, що відповідь США щодо "гарантій безпеки" Росії враховує позиції України.

Пізніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що деталі письмової відповіді США скоро стануть відомі широкому загалу, він не виключив витоку інформації у ЗМІ. При цьому Лавров зазначив, що надані відповіді "не містять позитивної реакції з головного питання" – про неприпустимість подальшого розширення НАТО. 30 січня інформагентство Reuters повідомило, що МЗС Росії надіслало до НАТО новий запит - з вимогою роз'яснити, як Північноатлантичний альянс має намір виконувати так звані "гарантії безпеки".

2 лютого видання El Pais опублікувало відповідь США та НАТО на пропозиції Росії. Згідно з документами, США і НАТО не готові прийняти ключові вимоги про нерозширення НАТО на схід і повернення військової інфраструктури Альянсу до кордонів 1997 року. Водночас, вони готові обговорювати інші питання європейської безпеки з Росією, такі як збройний контроль.