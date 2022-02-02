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Пентагон: США не причетні до витоку відповідей на російські пропозиції щодо безпеки

У відомстві наголосили: витік підтвердив, що відмінностей між публічними заявами США та їхньою позицією на закритих переговорах немає.

Пентагон: США не причетні до витоку відповідей на російські пропозиції щодо безпеки
Речник Пентагону Джон Кiрбi
Фото: EPA/UPG

Витік відповідей США та НАТО на ультиматум Росії щодо "гарантій безпеки" стався не з американського боку. Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

"Пропозиції США опинилися у європейських ЗМІ. Ми не поширювали цього документа. Але тепер, коли його побачив увесь світ, можна побачити, що ми праві, коли говоримо: немає відмінностей між нашими публічними заявами та нашою позицією на закритих переговорах", - сказав Кірбі.

Напередодні іспанська газета El País опублікувала повний текст конфіденційних відповідей США та НАТО на російські пропозиції щодо безпеки. 

У відповіді з боку США сказано, що Білий дім готовий обговорити з Росією взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні, а також розпочати діалог з питань контролю за озброєннями у сфері ракет середньої та меншої дальності. 

США також готові розпочати діалог про контроль над озброєннями в обмін на виведення військ та миротворців із Криму, Придністров'я, Південної Осетії та Абхазії, а також продовжувати обговорення питань безпеки та їхньої інтерпретації з боку Росії.

НАТО у своїх відповідях наголосило, що не хоче конфронтації з Росією, але не піде на компроміс із принципових для себе питань. 

Напередодні президент РФ Володимир Путін прокоментував відповіді Заходу на російські вимоги. Він заявив, що Захід не врахував три ключові вимоги Росії щодо гарантій безпеки: недопущення розширення НАТО, відмову від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення військової інфраструктури блоку в Європі станом на 1997 рік.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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