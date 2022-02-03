Чи отримає Україна естонські гаубиці вирішуватимуть Німеччина і Фінляндія

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що рішення про передачу зброї ще не прийнято і вона не знає, яким воно буде.

Німеччина разом із Фінляндією будуть вирішувати, чи отримає Україна гаубиці з Естонії в рамках сприяння в зміцненні обороноздатності на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це повідомила в інтерв'ю для видання "НВ" посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"У Німеччині є дуже великий суспільний консенсус не постачати зброю в зони гострого конфлікту... Ми ніколи не блокували в НАТО постачання нелетальної зброї і Україна буде отримувати ту зброю, яку вона просила у червні минулого року, зокрема і антидронову зброю з Литви. Щодо гаубиць. Це наші досить жорсткі правила експорту і це правда. Ми продали ці гаубиці спершу фінам, вони потім — естонцям. Фіни і ми вирішимо, чи можна передати ці дев’ять дуже старих гаубиць до України. Це рішення поки що не прийнято і я теж не знаю, яким воно буде", - сказала Фельдгузен.

Нагадаємо, 27 січня посол ФРН у Таллінні Крістіана Хохманн заявила, що Берлін обробляє запит Естонії на передачу Україні 122-мм гаубиці німецького виробництва. Рішення Німеччини з цього питання буде підготовлено та передано Естонії найближчим часом.