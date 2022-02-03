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У Роттердамі через нову яхту Безоса розберуть міст XIX століття

Судно засновника Amazon стане найбільшою вітрильною яхтою у світі.

У місті Роттердам, що в Нідерландах, демонтують міст XIX століття, щоб через нього могла пройти величезна яхта. Судно на місцевій верфі будують для американського мільярдера Джеффа Безоса.

Судно засновника Amazon стане найбільшою вітрильною яхтою у світі, повідомляє Sky News.

Фото: Sky News

Трищоглова яхта матиме 127 метрів заввишки. Це означає, що вона буде занадто високою, щоб пройти під мостом Koningshaven при виході в море.

За словами міської влади, витрати на розбір мосту візьме компанія Oceanco, яка будує судно. Передбачається, що американський мільярдер виплатить частину суми.

Для розв’язання проблеми мерія пропонувала кілька варіантів. Один із них – добудувати яхту на іншій верфі. У результаті вирішили розібрати міст, а потім повернути все на місце. На демонтаж мосту знадобиться близько двох тижнів.

Вартість суперяхти оцінюють у 430 мільйонів євро.

Міст, збудований 144 роки тому і відомий як De Hef, сильно постраждав від бомбардувань під час Другої світової війни. У первісному вигляді його відновили лише у 2017 році.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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