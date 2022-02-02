Шмигаль і прем'єр Нідерландів обговорили протидію російській агресії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся у Києві з очільником уряду Нідерландів Марком Рютте.

Про це Шмигаль написав у Telegram.

"Привітав в Україні Прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Окрім посилення обороноздатності України та протидії російській агресії, ми також обговорили інвестиції в нові напрямки співпраці. Домовилися організувати бізнес-місії в наших країнах для вже наявних і потенційних інвесторів, щоб знайти точки дотику в цікавих для обох сторін галузях", – написав Шмигаль.

Нагадаємо, що 31 січня у правлячій партії Нідерландів VVD (Народна партія за свободу та демократію) та опозиційній Партії праці (PvdA) висловилися за надання Україні оборонної зброї.

Зазначимо, що цього тижня Україну одночасно з очільником нідерландського уряду відвідали прем'єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон і Польщі Матеуш Моравецький. Їхні візити відбуваються на тлі посилення російської військової присутності біля кордонів України.

2 лютого уряд Польщі ухвалив рішення щодо надання Україні оборонної допомоги.