У парламенті Нідерландів виступили за надання оборонної зброї Україні

Наразі Міноборони проводить інвентаризацію того, що можна постачати.

У правлячій партії Нідерландів VVD (Народна партія за свободу та демократію) та опозиційній Партії праці (PvdA) висловилися за надання Україні оборонної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання RTL Niews.

Як повідомлялося, Україна вже звернулася до Нідерландів про допомогу в озброєнні, і наразі Міноборони країни проводить інвентаризацію того, що можна постачати в Україну.

Депутат від VVD Рубен Брекельманс висловив думку, що прем’єр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Хукстра мають приїхати в Україну з конкретними пропозиціями - "що ми можемо поставити і чи це відповідає потребам України". Сам Брекельманс вважає, що це могли б бути радари, високоточна зброя, протитанкова зброя або протиповітряна оборона.

Депутатка Каті Пірі з Партії праці вважає, що Нідерланди можуть допомогти Україні в боротьбі проти кібератак, забезпечити навчання або постачати протитанкову зброю.

При цьому і провладна, і опозиційна політсили наголошують, що виступають проти того, щоб відправляти до України нідерландських військовослужбовців.

"Ніяких військ, тільки оборонна зброя! (і справді більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці)", - написав Брекельманс у своєму Twitter.

In #Nieuwsuur sprak ik samen met @KatiPiri over de militaire steun die Nederland moet geven aan #Oekraïne.



Geen manschappen, wel defensieve wapens! (en echt meer dan alleen helmen zoals de Duitsers) https://t.co/FH08bpbFy6 — Ruben Brekelmans (@rubenbrekelmans) January 31, 2022

Візит прем'єра та глави МЗС Нідерландів до України очікується найближчим часом, але конкретні дати ще не відомі.

Нагадаємо, раніше в січні міністр закордонних Нідерландів справ Вопке Гукстра заявив, що уряд країни відкритий до надання оборонної військової допомоги Україні, якщо буде запит через НАТО. 22 січня він наголосив, що такого запиту поки що немає, а раніше його заблокувала Німеччина. За даними видання Bild, поставку особисто блокувала колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель.

Напередодні стало відомо, що Латвія, Литва та Естонія нададуть Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin у відповідь на агресивні дії Росії. Британія уже відправила в Україну 2 тис. одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових. На тлі загрози нового російського вторгнення Чехія також планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Також розглядаєть можливість постачання обороонної зрої Данією.

США також заявили, що передадуть Україні обзроєння, а також вертольоти, які призначалися для Афганістану.