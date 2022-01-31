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У Великобританії пообіцяли ввести санкції проти повʼязаних із Кремлем людей і компаній у випадку вторгнення в Україну

Новий санкційний закон готуються представити цього тижня. 

У Великобританії пообіцяли ввести санкції проти повʼязаних із Кремлем людей і компаній у випадку вторгнення в Україну
Саймон Кларк
Фото: Wiki

Великобританія впровадить санкції проти компаній та людей, тісно повʼязаних із Кремлем у разі дій Росії проти України.

Відповідну заяву зробив головний секретар Казначейства Саймон Кларк в ефірі Sky News, пише Reuters.

"Ми абсолютно зрозумілі в тому, що в разі вжиття Росією подальших кроків проти України ми зробимо санкції ще жорсткішими відносно тих компаній і людей, які мають тісні звʼязки з Кремлем", – заявив він. 

Речник президента РФ Дмитро Песков говорив, що загроза санкцій "рівносильна загрозі російському бізнесу". Він заявив, що ці дії матимуть негативні наслідки, оскільки завдадуть шкоди британським компаніям, і попередив, що Росія дасть на санкції відповідь. 

Британський уряд готується вже цього тижня представити новий закон, що розширить сферу застосування антиросійсбких санкцій. 

Після окупації Криму Великобританія ввела обмежувальні заходи проти приблизно 180 людей і 48 організацій. Серед них – шестеро наближених до Володимира Путіна людей (бізнесмени Юрій Ковальчук, Аркадій Ротенберг та Микола Шамалов, ексофіцер КДБ Сергій Чемезов, секретар РНБО Микола Патрушев, голова ФСБ Олександр Бортніков). 

Санкції дозволяють заморожувати активи та забороняти вʼїзд на територію Сполученого Королівства.

Нагадаємо, МЗС Великобританії пригрозило “російським олігархам” конфіскацією власності у межах запланованого посилення антиросійських санкцій. Міністр закордонних справ Ліз Трасс Трасс не виключила, що санкції можуть включати конфіскацію лондонської власності російських олігархів у Великобританії.

Великобританія активно виступає на підтримку України перед обличчям російської агресії. У січні Британія надіслала партію протитанкових засобів. Крім того, цього тижня Україну з офіційним візитом відвідає премʼєр Борис Джонсон. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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