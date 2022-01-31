ЄС домовляється з Катаром та Азербайджаном про постачання газу в разі вторгнення РФ в Україну

Боррель розповів про кроки Євросоюзу в разі "невдачі дипломатії".

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що в ЄС готові співпрацювати з Катаром та Азербайджаном, якщо Росія вирішить скоротити або припинити постачання газу.

Про це Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки написав у своєму блозі.

"Росія веде нервову війну – тому ми маємо тримати своє. У цьому протистоянні ми робимо все можливе, щоб дипломатія працювала, використовуючи всі можливі шляхи", – зазначив Боррель.

Водночас він заявив, що "на випадок невдачі дипломатії", ЄС готовий до співпраці з такими партнерами, як США, Катар та Азербайджан, щодо питання постачання газу на випадок, якщо Росія вирішить скоротити або припинити поставки.

Окрім того, Боррель наголосив на готовності ЄС запровадити щодо РФ санкції, які завдадуть "серйозних витрат російській економіці та фінансовій системі".

"Ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які мали б довгостроковий ефект, відмовляючи Росії в продуктах, які їй потрібні для виконання своїх стратегічних амбіцій", – додав голова дипломатії ЄС.

Раніше видання Financial Times писало, що США ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами газу щодо постачання газу до Європи на випадок можливого вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, що Боррель на початку січня відвідував Україну. Він разом із Кулебою мав поїздку на лінію зіткнення в Луганській області.

Минулого тижня глава МЗС України Дмитро Кулеба телефоном обговорив з главою дипломатії ЄС кроки стримування Росії від подальшої агресії проти України та Європи загалом.