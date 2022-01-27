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Кулеба провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Боррелем

Ішлося про кроки стримування Росії від подальшої агресії проти України та Європи загалом. 

Кулеба провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Боррелем
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою дипломатії Євросоюзу Жозеппом Боррелем.

Кулеба в Twitter повідомив, що в розмові йшлося про кроки стримування Росії від подальшої агресії проти України та Європи загалом.

"Ми обговорили шляхи пошуку дипломатичних та політичних рішень російсько-українського збройного конфлікту. Євросоюз підтримує Україну", – зазначив він.

Боррель своює чергою повідомив, що прокоментував Кулебі міністерську дискусії між США та ЄС і інші дипломатичні перемовини.

"Продемонстрував незмінну та тверду рішучість і єдність у підтримці України", – додав він. 

Нагадаємо, що Боррель на початку січня відвідував Україну. Він разом із Кулебою мав поїздку на лінію зіткнення в Луганській області. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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