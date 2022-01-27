Міністр оборони України провів зустріч із американськими конгресменами

З візитом до Міноборони прибули представники обох партій.

Міністр оборони Олексій Резніков провів зустріч із представниками Конгресу США в Києві.

З візитом до міністерства оборони прибули члени обох партій, повідомив Резніков у Twitter.

"Мав велику честь вітати двопартійну делегацію Конгресу США в Міноборони. Наша єдність – наша сила! В очікуванні нових правових важелів США для стримування російської агресії!" – написав він.

Фото: Twitter Oleksii Reznikov Зустріч Резнікова із представниками Конгресу

Фото: Twitter

Нагадаємо, до України в січні трьома літаками доставили американську оборонну допомогу, зокрема й летальне озброєння. У третій партії, що прибула 25 січня, доставили протитанкові ракетні комплекси Javelin та реактивні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

Американська сторона запевняє, що різноманітна підтримка триватиме й надалі.

Штати постачають в Україну, зокрема, медичне обладнання, боєприпаси, високоточне озброєння, засоби радіолокаційного спостереження. У 2021 держава отримала від США допомоги на суму більше 275 млн доларів.

22 січня до України прибув перший літак із допомогою – 90 тоннами летальної зброї, а вже наступного дня – другий, також із летальною зброєю.