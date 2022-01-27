Президент Естонії заявив, що нема жодних шансів виконати вимогу Росії щодо повернення НАТО до формату 1997 року

Президент Естонії Алан Каріс після ознайомлення із письмовою відповіддю США на ультиматуми Росії повідомив, що документ відповідає тому, що Штати оголошували публічно.
У інтервʼю Err.ee він зазначив, що ніхто не хоче вивозити з Естонії та інших Балтійських країн озброєння на догоду Росії.
"Жодних шансів повернутися до ситуації, яка була до 1997 року, після якого до НАТО приєдналися 14 країн, не існує. Це немислимо, і навіть немає сенсу обговорювати це десь за чашкою кави", – вважає він.
Каріс додав, що не бачить сенсу особисто йому їхати на перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним.
"На даний момент я не бачу, що, поїхавши до Москви, я міг би зробити більше, ніж мої колеги в інших країнах", – заявив естонський президент.
Він додав, що для зустрічі з Путіним варто було б знайти і тему для обговорення.
Нагадаємо, що Естонія, які і інші балтійські країни, виступає з активною підтримкою України перед обличчям російської агресії. Країна передає Україні американські протитанкові ракети Javelin. Також вона хотіла поставити гаубиці Д-30 східнонімецького походження, але уряд Німеччини заблокував це.
Водночас у Берліні кажуть, що обробляють запит Естонії на передачу Україні 122-мм гаубиці німецького виробництва. Рішення Німеччини з цього питання буде підготовлено та передано Естонії найближчим часом.