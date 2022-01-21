Німеччина заборонила Естонії передавати Україні зброю німецького походження - WSJ

Представник уряду Естонії сказав, що Таллін все ще намагається переконати Берлін змінити свою думку.

Німеччина відхилила запит Естонії на надання Україні летальної зброї, яка має німецьке походження.

Як пише The Wall Street Journal, Німеччина заблокувала Естонії можливість надання військової підтримки Україні, відмовившись видавати дозволи на експорт зброї німецького походження до Києва.

На відміну від США, Великобританії, Польщі та інших союзників, уряд Німеччини відмовляється експортувати летальну зброю безпосередньо в Україну. У випадку ж з Естонією Берлін відмовив третій країні відправити в Україну зброю, яка має німецьке походження, повідомили газеті кілька естонських та німецьких посадовців.

Представник уряду Естонії сказав, що його уряд все ще намагається переконати Німеччину змінити свою думку.

"Сподіваюся, ми отримаємо схвалення від Німеччини. Естонія продемонструвала, що ми хочемо допомогти Україні в практичній мірі всіма можливостями", – сказав радник міністра оборони Естонії Крісто Енн Вага.

Українські чиновники заявили, що будь-яка зброя вкрай потрібна і що дозвіл Естонії відправити артилерійські установки може стати прецедентом для відправки додаткових систем німецького походження з інших країн.

"Хоча естонська зброя не змінить динаміку на полі бою, відмова Німеччини може бути розцінена Москвою як ще одна ознака розколу в лавах Заходу", - пише видання.

Раніше Естонія звернулася до Німеччини з запитом про затвердження передачі України 122-мм гаубиць, вироблених у Німецькій Демократичній Республіці.

Як повідомила речниця Міністерства оборони Німеччини, ФРН отримала від Естонії запит на схвалення постачання гаубиць в Україну. Запит вивчається і перебуває "на відомчому узгодженні". Процес мав бути скоординований із Фінляндією, тому що саме цій країні гаубиці було продано в 1990-х роках.