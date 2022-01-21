Spiegel повідомив про відмову Шольца зустрітися з Байденом. Вашингтон та Берлін заперечують

Байден нібито запропонував Шольцу особисту зустріч у Вашингтоні для обговорення військових ризиків. Але Шольц відмовився, пославшись на щільний графік.

Німецький журнал Spiegel повідомив про відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца від зустрічі із президентом США Джозефом Байденом щодо потенційних кроків у відповідь на можливе російське вторгнення в Україну.

У своїй статті "Путін запалює - а Шольцу не до Байдена" видання повідомляє про розбіжності між Німеччиною та США щодо оцінки ситуації навколо України, а також про зустріч двох лідерів, яка нібито не відбулася.

Як пише Spiegel, Байден нібито запропонував канцлерові Німеччини "короткострокову особисту зустріч" у Вашингтоні для обговорення військових ризиків. Але Шольц відмовився, пославшись на щільний графік.

Німецьке інформагентство RND звернулося за коментарем до Білого дому. Представник Ради національної безпеки у Білому домі у різкій формі спростувала цю інформацію.

"Цього не було і це цілком вигадка", - сказала вона у п'ятницю.

Вона наголосила, що "даний звіт невірний". За її словами, фактично німецька сторона запропонувала дати, "і ми відповідаємо на них". Уряд у Вашингтоні з нетерпінням чекає на зустріч із канцлером у лютому.

Федеральний уряд раніше також спростував цю інформацію.

Напередодні стало відомо, що директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс негласно відвідав столиці Німеччини та України за кілька днів до візиту в ці країни держсекретаря Ентоні Блінкена. У Берліні Бернс зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і повідомив його та німецьку розвідку про ймовірні сценарії розвитку подій навколо України та Росії.

Як пише The Wall Street Journal, США відправили главу ЦРУ до Берліна та Києва, щоб переконати європейські країни об’єднатися навколо більш жорсткої відповіді Москві та задля підтримки України. Наразі, як зазначає газета, це ускладнюється тісними економічними зв’язками між країнами Європи та Росією.