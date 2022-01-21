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Пентагон пригрозив Росії поглибленням ізоляції в разі нападу на Україну

Представник Пентагону зазначив, що у Росії не так багато "друзів".

Пентагон пригрозив Росії поглибленням ізоляції в разі нападу на Україну
Речник Пентагону Джон Кiрбi
Фото: EPA/UPG

Вторгнення Росії в Україну ще сильніше ізолює Москву на міжнародній арені. Про це заявив у п’ятницю речник Міноборони США Джон Кірбі.

"Якщо вона (Росія - ред.) почне ще одне вторгнення на українську територію, то це дуже реальний результат - подальша ізоляція Росії на міжнародній арені", - наводить його слова "Інтерфакс-Україна".

Представник Пентагону зазначив, що у Росії не так багато "друзів", і вона не має такої кількості партнерів і союзників, як Захід.

Сьогодні у Женеві (Швейцарія) пройшли переговори державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова

За підсумками розмови Блінкен заявив, що Росії потрібно почати відвід військ від України, якщо вона хоче довести світові відсутність агресивних планів.

Російська ж сторона пригрозила, що подальше ігнорування Сполученими Штатами російських вимог щодо України матиме "найсерйозніші наслідки".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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