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США розглядають можливість евакуації родин дипломатів з України, - Bloomberg

Рішення про евакуацію не означатиме, що США переконані в тому, що Росія вторгнеться.

США розглядають можливість евакуації родин дипломатів з України, - Bloomberg
Фото: Council on Foreign Relations

Сполучені Штати вивчають можливість евакуації членів родин дипломатів, які перебувають в Україні, на тлі стягування російських військ до українського кордону. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

"Згідно з планом, неосновний персонал зможе покинути країну за власним бажанням, тоді як члени родин отримають розпорядження повернутись додому", - повідомляє видання з посиланням на людей, які попросили не називати себе. Відповідне розпорядження може надійти протягом кількох днів.

У посольстві США в Києві працюють близько 180 американських громадян і 560 українців, повідомляється на сайті посольства. Ця цифра не враховує членів родин, тому кількість громадян США, які проживають у приміщеннях посольства, ймовірно, набагато більше.

Як зазначає газета, рішення про евакуацію "не означатиме, що США переконані в тому, що Росія вторгнеться (в Україну - ред.), а є лише свідченням продуманої підготовки на тлі посилення напруженості".

Представник Білого дому охарактеризував ситуацію як частину звичайного планування на випадок погіршення ситуації з безпекою, а також зазначив, що Україна вже має найвищий рівень попередження щодо подорожей на тлі ситуації з Covid-19 в країні.

Дипломат Європейського Союзу сказав, що посольства країн-членів, імовірно, склали плани на випадок надзвичайних ситуацій, хоча ще не було зроблено жодних кроків для відправки додому членів делегації ЄС.

7 грудня американське посольство заявило, що уряд США поки не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. 

У січні The New York Times повідомила, що Росія почала вивозити членів сімей та деяких співробітників зі своїх дипломатичних місій в Україні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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