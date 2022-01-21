Канада надасть Україні до 120 млн доларів кредиту на тлі протистояння з РФ

"Росія прагне дестабілізувати Україну, в тому числі й економічно".

Канада надасть уряду України кредит у розмірі до 120 мільйонів канадських доларів на тлі спроб Росії дестабілізувати Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, якого цитує Globalnews.

"Росія прагне дестабілізувати Україну, в тому числі й економічно. Цей кредит допоможе підтримати економічну стійкість України... Ми також вивчаємо інші варіанти надання фінансової та іншої підтримки… Канада знову закликає Росію до деескалації та змістовного діалогу", - сказав Трюдо.

Канада також запропонувала надати грант на технічну допомогу в розмірі до 6 мільйонів доларів для підтримки реалізації кредиту.

Офіційні особи днями мають зустрітися, щоб щоб обговорити можливі умови кредиту та терміни його реалізації.

"Ми завжди були другом України. Ми завжди будемо поруч із необхідною підтримкою", - наголосив Трюдо.

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Канади по кредит.

"Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами", - написав він у своєму Twitter.

Welcome Canada’s decision to grant $120 mln to support Ukraine. Strong Ukraine is the key to European security. Canada demonstrates once again the real devotion to the spirit of special partnership between our two countries@JustinTrudeau 🤝 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 21, 2022

Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що будь-яке вторгнення Росії в Україну спричинить серйозні наслідки для агресора, зокрема дуже суворі скоординовані санкції союзників.