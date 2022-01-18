"Ми приймемо це рішення", – глава МЗС Канади про зброю для України

Інформацію про "невеликий контингент" канадських спецпризначенців в Україні Жолі не підтердила, але й не спростувала.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка перебуває з візитом у Києві, прокоментувала надання Україні озброєння.

На брифінгу за результатами зустрічі із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Жолі пообіцяла, що це питання буде розглянуто.

"Щодо надання військового обладнання. Ми чули від української влади про необхідність в такому обладнанні. І ми також приймемо це рішення", – сказала глава МЗС Канади.

Жолі під час візиту до Києва не підтвердила, але й не спростувала те, що Канада надіслала в Україну військових-спецпризначенців.

На запитання про приїзд групи спецпризначенців до України Жолі відповіла, що зустрілася із канадськими військовими, які працюють в Україні, і нагадала, що вони перебувають тут уже тривалий час в рамках тренувальної місії Unifier ("Об'єднувач").

"Впродовж кількох років ми працюємо над тим, щоб тренувати вояків Збройних сил та Національній гвардії (України). У цьому процесі беруть участь і військові-спецпризначенці", – заявила вона.

Як повідомляли, візит Мелані Жолі в Україну розпочався сьогодні і триватиме шість днів.