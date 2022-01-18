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У Печерському суді повідомили, що суддя у справі Порошенка "досі в нарадчій кімнаті"

Це передбачено законодавством, оскільки рішення про запобіжний захід ще не винесено. 

У Печерському суді повідомили, що суддя у справі Порошенка "досі в нарадчій кімнаті"
Фото: Макс Требухов

Суддя Олексій Соколов, який головує у справі п'ятого президента України Петра Порошенка, досі "перебуває у нарадчій кімнаті". Він не має права переходити до розгляду інших справ, доки не буде рішення щодо поточної. 

Про це повідомили у пресслужбі Печерського суду Києва, інформує LIGA.net.

У суді зазначили, що сьогодні, 18 січня, Соколов "все ще перебуває у нарадчій кімнаті". Кажуть, це передбачено законодавством, оскільки рішення про запобіжний захід ще не винесено. 

Як зазначили у суді, це означає, що суддя не має права розглядати інші судові справи до оголошення рішення щодо поточної. Суддя повинен весь цей час перебувати у нарадчій кімнаті не в буквальному сенсі, а з ранку і до певного часу. Тобто, грубо кажучи, "піти поспати" він може, додали у суді.

Переміщення конкретно Соколова цими днями у суді коментувати відмовилися.

У суді також наголосили, що засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенку не переносили і перерву не оголошували: суддя має право озвучити час і дату, коли буде оголошено рішення. У цьому випадку – це 14:00 19 січня. Відповідно до цього часу суддя залишатиметься у нарадчій кімнаті – аналізуватиме доводи та писатиме судове рішення.

Учора Печерський суд обирав запобіжний захід підозрюваному в держзраді п'ятому президенту Петрові Порошенку. Засідання мало розпочатися об 11:00, але стартувало об 11:40. О 17:40 суддя Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати, а через п'ять годин секретар суду вийшов із заявою про те, що рішення буде оголошено 19 січня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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