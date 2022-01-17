Фото: Lb.ua Петро Порошенко з адвокатами Ігорем Голованем та Іллею Новіковим

Печерський районний суд на засіданні 17 січня не зміг обрати запобіжний захід пʼятому президенту, народному депутату "Європейської солідарності" Петру Порошенку.

Фото: Lb.ua

Відповідне рішення оголосив секретар суду. Суддя перебував у нарадчій кімнаті понад 5 годин.

Після оголошення цього повідомлення нардепи "ЄС" і Порошенко заспівали в залі колядку.

"Я думаю, що всі в Україні знають, з чим це повʼязано", – відповів Порошенко LB.ua на питання про те, з чим, на його погляд, може бути повʼязано рішення перенести оголошення вердикту.

Адвокат Порошенка Ігор Головань у коментарі зазначив, що "єдиним законним рішення була б не тільки відмова у клопотанні, а й притягнення до відповідальності тих, хто це клопотання складав".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Засідання з обрання запобіжного заходу тривало приблизно з 11:40. Сторона обвинувачення клопотала про утримання під вартою протягом 60 діб з альтернативою застави в 1 млрд гривен. Аналогічний запобіжний восени просили для ще одного підозрюваного вугільної справи, нардепа Віктора Медведчука, але йому присудили цілодобовий домашній арешт.

Адвокати просили не покладати жоден запобіжний захід і заявили, що політик не є підозрюваним, оскільки підозра не була підписана належним чином.

Перебіг судового засідання читайте тут.

Порошенко обвинувачується у справі щодо купівлі Україною вугілля на підприємствах у ОРДЛО за двома статтями КК України – 111 і 268-3. Стаття про державну зраду (111) передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Стаття 258-3 – створення терористичної групи чи організації та сприяння їм – передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Порошенко повернувся до України з закордонної поїздки тільки сьогодні вранці. До аеропорту прибули слідчі ДБР. У Порошенка забрали паспорт на прикордонному контролі і не віддавали близько 15-20 хвилин, через що відбулася суперечка з прикордонниками. У цей час слідчі ДБР намаглись вручити йому повістку про виклик до суду, у коридорі летовища відбулась штовханина. Політик повістку про виклик не взяв, вона лишилась у слідчого. Він поїхав до суду зразу з аеропорту з колонною своїх прихильників.

Нагадаємо, Порошенко виїхав за кордон ще до офіційного оголошення підозри про державну зраду, яке відбулося 20 січня.

Політик під час перебування за кордоном заявив, що планує повернутися до України 17 січня. Саме 17 січня суд мав обрати йому запобіжний захід.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною. Він переконаний, що не опиниться за ґратами.

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 19 січня, коли оприлюднять ухвалу. Спочатку її обіцяли оприлюднити 14 січня.

Крім Порошенка і Медведчука, фігурантами справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Кузяра єдиний перебував під вартою, але і його відпустили під домашній арешт минулого тижня. Демчишин перебуває за кордоном.

Віктор Медведчук, якому прокуратура просила утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд гривень, перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Кузярі, Медведчуку і Демчишину оголосили підозру ще восени. Тоді ж правоохоронці оприлюднили аудіозаписи розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади – віцепрем'єром уряду РФ Дмитром Козаком, послом РФ в Україні Михайлом Зурабовим і помічником Путіна Владиславом Сурковим. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Порошенка, тогочасної очільниці НБУ Валерії Гонтарєвої і голови АП Бориса Ложкіна.