ДБР звинуватило Порошенка в ухиленні від явки до суду – запобіжний захід обиратимуть 17 січня

У бюро наголосили, що ухилення від виконання процесуальних обовʼязків може стати підставою для застосування суворішого запобіжного заходу.

Державне бюро розслідувань звинуватило підозрюваного в держзраді пʼятого президента, народного депутата Петра Порошенка в ухиленні від явки до суду.

Запобіжний захід йому збираються обирати в день його повернення до України, повідомили на сайті бюро.

У ДБР нагадали, що намагалися вручити Порошенку повістку про виклик для проведення процесуальних дій у грудні, коли він ще був в Україні, але він проігнорував правоохоронців та "поїхав у невідомому напрямку".

Слідчий за погодженням з в.о. Генпрокурора звернувся до Печерського райсуду Києва з клопотанням про обрання Порошенкові запобіжного заходу.

"У зв’язку з тим, що вказаний нардеп ухилився від явки до суду, зазначене клопотання досі не розглянуто слідчим суддею", – заявили в ДБР.

Розглянути клопотання про запобіжний захід – а це утримання під вартою з альтернативою арешту в мільярд гривень – планують в день повернення нардепа, яке він анонсував на 17 січня.

"Ухилення п'ятим Президентом України від виконання процесуальних обов’язків підозрюваного та від явки до суду може розцінюватись як один із ризиків, що надасть підстави слідчому судді для постановлення рішення про застосування найбільш суворого запобіжного заходу", – додали в ДБР.

Нагадаємо, Порошенко виїхав за кордон ще до офіційного оголошення підозри. Він заявив, що планує повернутися до України 17 січня. Порошенко хоче скористатися правом народного депутата на невідкладний прийом генерального прокурора. Ірина Венедіктова, як відомо, підозру Порошенку не підписувала, бо була у відпустці. Замість неї це зробив її заступник.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР і постачати його з підприємств у ОРДЛО. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною.

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 14 січня, коли оприлюднять ухвалу.

Іншими фігурантами справи є нардеп Віктор Медведчук і бізнесмен Сергій Кузяра. Обидвом оголосили підозру ще восени. Тоді правоохоронці навели також аудіо розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Олексійовича, Гонтарєвої і Бориса Ложкіна.

Також підозрюваним є колишній міністр енергетики Володимир Демчишин. Він відкидає звинувачення і перебуває не в Україні. Суд дав дозвіл на його затримання.

У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Зурабов і помічник Путіна Сурков.

Після оголошення підозри Офіс генпрокурора подав до Печерського райсуду клопотання щодо обрання Порошенкові запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд гривень. Аналогічний захід просили в цій справі для Медведчука, але він під домашнім арештом.

Бізнесмен Кузяра, який єдиний по цій справі був під вартою, сьогодні вийшов під домашній арешт.

Адвокати Порошенка також сьогодні заявили, що вже є ухвала про його затримання.