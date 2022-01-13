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Путін прагне відбудувати Радянську імперію, а ми бачимо своє майбутнє у демократичній Європі, – заява Кличка на CNN

"Ми не хочемо повернення у Радянський союз. Ми бачимо своє майбутнє як демократична європейська країна".

Путін прагне відбудувати Радянську імперію, а ми бачимо своє майбутнє у демократичній Європі, – заява Кличка на CNN
Віталій Кличко
Фото: КМДА

Україна обрала демократичне європейське майбутнє, і тому Росія нарощує агресію.

Про це лідер «УДАРу», мер столиці Віталій Кличко заявив в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

«У 2014 році Україна обрала європейський шлях розвитку. Росія і Путін не задоволені цим рішенням, бо його ідея – відбудувати Радянську імперію. Ми не хочемо повернення у Радянський союз. Ми бачимо своє майбутнє як демократична європейська країна. Це причина того, що відбувається», – заявив Кличко. 

Він наголосив на тому, що українці, зокрема столична влада, готуються до всіх сценаріїв розвитку подій. 

«Ми стурбовані військовими силами на кордоні України. Ми не знаємо, чи Росія готується до вторгнення у нашу країну, чи це просто «гра м’язами» з боку РФ. Звісно, ми не знаємо планів, але готуємося до будь-якого сценарію», – пояснив лідер «УДАРу» глядачам зі США. 

Напередодні Кличко заявив, що світ має пам’ятати, що безпека України – це гарантія його безпеки.

Нагадаємо, на думку міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, Європа зараз ближче до війни, ніж будь-коли за 30 років.

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