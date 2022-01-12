Розпочинається трансляція онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму, присвячена переговорам США і НАТО з Росією, що мають на меті стримати нову хвилю агресії Кремля проти України і Заходу.
Як відомо, 10 січня відбулися переговори США і Росії з питань стратегічної стабільності. 12 січня планується засідання Ради НАТО – Росія. 13 січня – засідання Постійної Ради ОБСЄ.
· Чим завершаться переговори колективного Заходу і Росії?
· Як оцінити хід перемовин і що слід очікувати в найближчій перспективі?
· Чи погодиться Захід на ультиматуми Путіна?
· Яку небезпеку становлять для України і Заходу дії Путіна в Казахстані і навколо наших кордонів?
· Чи вдасться зупинити новий напад Кремля?
Ці та інші запитання будуть в основі дискусії авторитетних політиків, дипломатів та експертів з Вашингтона, Берліна, Брюсселя і Києва:
Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-16 роках.
Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках.
Мелінда Гарінґ, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США).
Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, Посол США в Україні в 2003-06 роках.
Віола фон Крамон-Таубадель, депутатка Європейського парламенту.
Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.