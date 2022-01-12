У МЗС планують зустріч голів МВС і керівників зовнішньополітичних відомств країн Люблінського трикутника

Міністри внутрішніх справ України, Польщі та Литви активно співпрацюють у форматі "Люблінського трикутника". На початку цього року має відбутися зустріч голів МВС і керівників зовнішньополітичних відомств трьох країн.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян.

"Ми спільно з Міністерством закордонних справ України підтримуємо тісний діалог у рамках Люблінського трикутника і плануємо вже на початку цього року організувати зустріч міністрів внутрішніх справ і керівників зовнішньополітичних відомств трьох країн, щоб виробити спільні стратегічні цілі та поглибити наше подальше співробітництво", – зазначила вона.

Мері Акопян ствердно відповіла на запитання про плани щодо міжнародних навчань в Україні на рівні поліцій, Нацгвардії та прикордонників із протидії міграційним загрозам.

"Цю тему ми якраз і будемо обговорювати у форматі Люблінського трикутника з главами МВС Польщі та Литви. З естонцями, як я вже зазначила, у січні ми підпишемо меморандум щодо проведення навчань у контексті реагування на кризові ситуації. До цих тренувань будуть залучені правоохоронні інституції, локальні громади, представники ЗМІ та неурядових організацій України, а також наші партнери з ЄС", – розповіла заступниця міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, "Люблінський трикутник", який передбачає співробітництво України, Польщі та Литви, було створено у липні 2020 року. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що це формат, який буде важливим елементом розвитку і зміцнення Центральної Європи, але також зміцнення України як повноправного члена європейської і євроатлантичної сім’ї народів.

Перша зустріч президентів "Люблінського трикутника" відбулася у грудні 2021 року у держрезиденції "Синьогора".