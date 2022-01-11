"Це "червона" лінія, яку не перетне ані Україна, ані наші партнери".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба упевнений, що Росія не отримає гарантій нерозширення НАТО.

У коментарі РБК-Україна він назвав цю вимогу заздалегідь неприйнятною.

"Загальна картина вже вимальовується. Російська Федерація ініціювала переговори про так звані "гарантії безпеки", щоб максимально підвищити ставки, висуваючи заздалегідь неприйнятні вимоги", - сказав Кулеба.

"Росія не має права голосу з питання членства України в НАТО. Це "червона" лінія, яку не перетне ані Україна, ані наші партнери. Колективний Захід не піде на надання Росії "юридичних гарантій" про нерозширення Альянсу на схід, оскільки це стало б його стратегічною поразкою", - додав міністр.

Він також зазначив, що під час переговорів у Женеві Росії послали сигнал про те, що не буде ніяких домовленостей по Україні без України.

"Україна займає принципову позицію: скільки б разів не ходили по колу російські дипломати, лінія старту для обговорення гарантій безпеки на євроатлантичному просторі повинна починатися з деескалації Росією безпекової ситуації поблизу українського кордону і виходу Росії з Донбасу і Криму. Радий бачити, що наша наполеглива робота дає результат: серед партнерів зростає розуміння, що безпека євроатлантичного простору неможлива, поки Україна в небезпеці", - сказав міністр.

Нагадаємо, 15 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

Переговори з цього приводу почалися 10 січня у Женеві, де зустрілися представники США і Росії.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія - НАТО, а 13 січня вимоги Росії будуть обговорюватися в рамках ОБСЄ.