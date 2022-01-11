Командування Збройних сил Росії продовжує утримувати в готовності окупаційні війська, – ГУР Міноборони

Командування Збройних сил Росії продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях Донеччини і Луганщини.

Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України в Facebook.

10 січня за планом підготовки ЗС Росії в 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусах розпочаті заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності. Окупанти планують збори з резервістами.

Окрім цього, вони відпрацьовують питання доукомлектації військових частин оперативного угруповання російських окупаційних військ мобілізаційними ресурсами і перевіряють роботу розгорнутих пунктів прийому особового складу та військової техніки.

"Водночас силові структури окупаційних адміністрацій в посиленому режимі здійснюють розшукові заходи осіб, які рахуються як приписний особовий склад районних військових комісаріатів та ухиляються від проходження зборів", – повідомили в українській розвідці.

Нагадаємо, з 1 грудня Збройні сили Росії почали новий період оперативної та бойової підготовки.

Вони проводили денні і нічні стрільби, зокрема з артилерії, танків і бойових машин. Окрім цього, під керівництвом інструкторів – кадрових військовослужбовців збройних сил РФ – організували збори з корегувальниками вогню артилерійських підрозділів з виконанням вправ стрільб з 152-мм гаубиць “Мста-Б” та 122-мм реактивних систем залпового вогню “Град”.