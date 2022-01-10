Її організували проєкт "Без Кордонів" та Free Belarus Center.

Біля посольства Казахстану в Києві (вул. Юрія Іллєнка 26, метро "Лук’янівська") ввечері 10 січня відбулася акція на підтримку казахського народу. Її організували проєкт "Без Кордонів" та Free Belarus Center.

Фото: Макс Требухов

Як повідомляє кореспондент LB.ua з місця події, активісти закликали до врегулювання ситуації з дотриманням національного законодавства Казахстану та його міжнародних зобов’язань, а також засудили введення в країну контингенту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Водночас мітингувальники закликали владу України та країн ЄС адаптувати міграційну політику для потенційних біженців із Казахстану.

"Ми підтримуємо народ Казахстану в боротьбі за демократію та засуджуємо репресії влади щодо мітингувальників, а саме: обмеження громадянських свобод, інформаційну блокаду та, що найголовніше, розстріл власних громадян", – заявили організатори акції.

Координатор проєкту "Без кордонів" Максим Буткевич нагадав, що сьогодні у Казахстані день жалоби за загиблими під час протестів.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, під час протестів у Казахстані з 2 по 10 січня загинуло 16 силовиків, кількість жертв серед цивільних невідома. Затримано майже 8000 протестувальників.

У країні розгорнуто "миротворчі сили" ОДКБ – 2300 осіб із Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану та Таджикистану. Вони дислоковані в Нур-Султані, Алмати, Алматинській області. На чолі контингенту командувач Повітряно-десантних військ РФ генерал Андрій Сердюков, котрий керував захопленням Криму.

Раніше президент Росії Володимир Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан.

Міністерство закордонних справ України засудило насильство в Казахстані і висловило співчуття в зв'язку із загибеллю людей. МЗС висловило сподівання, що війська ОДКБ не затримаються в Казахстані.