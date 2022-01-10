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Львів'янку оштрафували за прогули онлайн-навчання її донькою

Адміністрація школи неодноразово зверталась в поліцію через відсутність дитини на уроках.

Львів'янку оштрафували за прогули онлайн-навчання її донькою
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Залізничний районний суд Львова оштрафував на 1700 грн 42-річну місцеву мешканку за те, що її донька прогулювала онлайн-навчання в школі.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

У постанові суду вказано, що донька Маріанни В. навчається в 6 класі львівської школи №67. За інформацією адміністрації школи, учениця систематично не відвідувала уроки, які проводили онлайн в системі ZOOM.

12 листопада 2021 року поліція склала протокол про адміністративне порушення на Маріанну В. через прогул уроків її донькою. А 29 грудня цей протокол розглянув Залізничний районний суд.

У судовій постанові не наводяться пояснення жінки, чому її донька не відвідувала навчання. Суддя Іванна Іванюк визнала її винною у неналежному вихованні доньки і оштрафувала її на 1700 гривень.

За даними вилання, жінку вже не вперше притягають до відповідальності через недогляд дитини. У квітні 2021 року вона отримала від суду попередження, бо її донька 11 днів не ходила в школу. Крім того, дитина кілька разів втікала з дому. А у 2020 році жінку оштрафували через те, що вона розпивала алкоголь у лісопосадці.

Нагадаємо, в квітні минулого року на батьків 11-річного школяра у Харкові склали адмінпротокол за те, що він зривав Zoom-уроки.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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