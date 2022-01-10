Імітацію "одного уколу вакцини" ділки оцінили у 3 тис. гривень.

Служба безпеки України викрила в Києві групу зловмисників, які виготовляли та продавали фальшиві свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. За попередніми даними, клієнтами ділків стали понад тисяча українців.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що схему організували двоє мешканців Києва. Вони залучили до протиправної діяльності медиків, що працюють у Дарницькому районі столиці, які вносили неправдиву інформацію в електронну систему eHealth, що потім дозволяло завантажити дані в "Дію".

Імітацію "одного уколу вакцини" ділки оцінили у 3 тис. гривень. Оскільки перша і друга дози вакцини мають різні сертифікати, ділки змушували своїх клієнтів платити за них окремо.

"При чому імітували навіть часову періодизацію між уколами, встановлену Міністерством охорони здоров’я", - зазначили в СБУ.

Затримали зловмисників "на гарячому" - після отримання ними чергового грошового переказу за фейкові свідоцтва про вакцинацію.

Під час обшуків вилучено: чорнові записи зі списком "клієнтів" фейкових свідоцтв, пам’ятки про вакцинацію та особові медичні картки на різних осіб, електронні пристрої із доказами протиправної діяльності, готівку у сумі понад 1,2 млн грн та 16 тис. доларів США.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

На робочих місцях медичних працівників, причетних до протиправної діяльності, також вилучено відповідні докази.

Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру фігурантам за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство) та ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Нагадаємо, в грудні в Києві викрили поліцейського та медсестру, які заробили на підроблених ковід-сертифікатах щонайменше 1 млн гривень.