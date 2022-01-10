Служба безпеки України викрила в Києві групу зловмисників, які виготовляли та продавали фальшиві свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. За попередніми даними, клієнтами ділків стали понад тисяча українців.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Встановлено, що схему організували двоє мешканців Києва. Вони залучили до протиправної діяльності медиків, що працюють у Дарницькому районі столиці, які вносили неправдиву інформацію в електронну систему eHealth, що потім дозволяло завантажити дані в "Дію".
Імітацію "одного уколу вакцини" ділки оцінили у 3 тис. гривень. Оскільки перша і друга дози вакцини мають різні сертифікати, ділки змушували своїх клієнтів платити за них окремо.
"При чому імітували навіть часову періодизацію між уколами, встановлену Міністерством охорони здоров’я", - зазначили в СБУ.
Затримали зловмисників "на гарячому" - після отримання ними чергового грошового переказу за фейкові свідоцтва про вакцинацію.
Під час обшуків вилучено: чорнові записи зі списком "клієнтів" фейкових свідоцтв, пам’ятки про вакцинацію та особові медичні картки на різних осіб, електронні пристрої із доказами протиправної діяльності, готівку у сумі понад 1,2 млн грн та 16 тис. доларів США.
На робочих місцях медичних працівників, причетних до протиправної діяльності, також вилучено відповідні докази.
Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру фігурантам за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство) та ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).
Нагадаємо, в грудні в Києві викрили поліцейського та медсестру, які заробили на підроблених ковід-сертифікатах щонайменше 1 млн гривень.