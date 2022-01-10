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Окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі і поранили військового

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь та змусили ворога припинити обстріли.

Окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі і поранили військового
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Упродовж минулої доби, 9 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення  режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У бік Попасної бойовики  відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Катеринівки - обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець дістав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 10 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 7 січня на Донбасі окупанти три рази порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У суботу було зафіксовано п'ять порушень режиму тиші, а в неділю - два.

За даними української розвідки, протягом новорічних свят російські окупаційні війська посилили свої позиції на Донбасі. Зокрема - розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення і збільшили кількість снайперських пар.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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