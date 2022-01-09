У місті Ніжин Чернігівської області на меблевій фабриці вибухнув опалювальний котел.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Зараз триває ліквідація пожежі.

“9 січня о 14:30 у м. Ніжин на території ПрАТ "Ніжинська меблева фабрика", попередньо, внаслідок вибуху опалювального котла в котельні виникла пожежа”, – йдеться у повідомленні.

Вогонь розповсюдився на покрівлю цеху з виробництва пелетів.

Фото: dsns.gov.ua

Попередньо жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 20 рятувальників та п’ять одиниць техніки ДСНС.

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, у Харківській області від вибуху газового балона у приватному будинку постраждало дві жінки.