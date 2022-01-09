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Сьогодні окупанти на Донбасі ще не стріляли

У суботу ворог шість разів порушив тишу.

Сьогодні окупанти на Донбасі ще не стріляли
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Станом на ранок неділі, 9 січня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти режим припинення вогню не порушували.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – йдеться у повідомленні.

Завдяки зусиллям українських воїнів кордони українських підрозділів залишилися незмінними.

У суботу, 8 січня з боку ворога зафіксовано 6 порушень, російські найманці стріляли 5 разів, у частині випадків застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Також виявлено проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

Поблизу Станиці Луганської російські найманці через безпілотник скинули постріл ВОГ-17.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Його госпіталізували у задовільному стані.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 7 січня на Донбасі окупанти три рази порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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