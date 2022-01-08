Президент Казахстану наказав стріляти у протестувальників на ураження
Президент Казахстану наказав стріляти у протестувальників на ураження
Казахстан: новий Жанаозен
Казахстан: новий Жанаозен
Столтенберг: НАТО не піде на компроміси з Росією в питанні розширення
Столтенберг: НАТО не піде на компроміси з Росією в питанні розширення
Блінкен оприлюднив позицію США перед переговорами з Росією
Блінкен оприлюднив позицію США перед переговорами з Росією
США сумніваються у законності введення військ РФ у Казахстан
США сумніваються у законності введення військ РФ у Казахстан
Лукашенко заявив про бажання "повернути Україну у лоно справжньої віри"
Лукашенко заявив про бажання "повернути Україну у лоно справжньої віри"
Генсек НАТО назвав реальним ризик нового нападу Росії на Україну
Генсек НАТО назвав реальним ризик нового нападу Росії на Україну
ГоловнаСуспільствоПодії

Російського актора театру і кіно не пустили в Україну

Іноземець порушив порядок в'їзду до Криму, від чого він "відхрещувався".

Російського актора театру і кіно не пустили в Україну
Фото: mvs.gov.ua/

Російський актор порушив порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму, а тому найближчим часом не зможе відвідувати Україну.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

34-річний громадянин РФ прибув учора в Бориспіль авіарейсом зі Стамбула. 

Прикордонники встановили, що росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок в'їзду на територію Криму. Там він приймав участь у зйомках російського серіалу.

“В ході бесіди іноземець усіляко відхрещувався та заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові”, – йдеться у повідомленні.

Росіянин також зазначив, що прямував в Україну на зйомки.

За порушення норм українського законодавства він отримав заборону в’їзду в Україну на три роки. Чоловік повернеться назад зворотним рейсом.

Нагадаємо, у грудні у міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники відмовили у в'їзді в Україну російській акторці, яка порушила порядок в'їзду в тимчасово окупований Крим.

У жовтні Міністерство культури та інформаційної політики оновило "чорний список" російських артистів, які створюють загрозу національній безпеці України.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також