Іноземець порушив порядок в'їзду до Криму, від чого він "відхрещувався".

Російський актор порушив порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму, а тому найближчим часом не зможе відвідувати Україну.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

34-річний громадянин РФ прибув учора в Бориспіль авіарейсом зі Стамбула.

Прикордонники встановили, що росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок в'їзду на територію Криму. Там він приймав участь у зйомках російського серіалу.

“В ході бесіди іноземець усіляко відхрещувався та заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові”, – йдеться у повідомленні.

Росіянин також зазначив, що прямував в Україну на зйомки.

За порушення норм українського законодавства він отримав заборону в’їзду в Україну на три роки. Чоловік повернеться назад зворотним рейсом.

Нагадаємо, у грудні у міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники відмовили у в'їзді в Україну російській акторці, яка порушила порядок в'їзду в тимчасово окупований Крим.

У жовтні Міністерство культури та інформаційної політики оновило "чорний список" російських артистів, які створюють загрозу національній безпеці України.