На Закарпатті внаслідок паводка загинув підліток, його знайшли за 10 км від місця падіння в річку

Стрімкий потік розбив підводу, на якій він повертався з лісу.

Внаслідок паводка, який стався на Закарпатті 5 січня, загинув 13-річний житель села Кобилецька Поляна.

Ввечері того дня, повертаючись з сусідом додому з лісу, він упав у річку та зник. Тіло хлопця вдалося знайти лише через два дні, повідомила місцева поліція.

Підліток допомагав 24-річному сусіду заготовляти дрова на зиму. З лісу вони повертались на підводі.

"Перетинаючи річку, стрімкий потік води почав розбивати підводу, в результаті чого місцеві жителі опинилися у водоймі. Після цього 24-річний чоловік доплив до берега, а хлопчик зник у воді. Спершу чоловік намагався самотужки розшукати малолітнього, однак, коли пошуки не дали результатів, звернувся до лісника, який і повідомив про подію екстрені служби", - розказали в поліції.

У прес-службі ДСНС Закарпаття повідомили, що тіло підлітка виявили близько 15:40, поблизу берега річки Шопурки у селищі Великий Бичків, за 10 км від місця падіння хлопця у воду.

Нагадаємо, що паводок на Закарпатті стався внаслідок інтенсивних опадів та потепління. Вода затопила десятки домогосподарств та житлових будинків, окремі дороги та гектари сільськогосподарських угідь, у кількох селах сталися зсуви.