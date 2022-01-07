Рятувальники у період святкування Різдва працюють у посиленому режимі

У ДСНС закликали священнослужителів дотримуватися правил пожежної безпеки під час богослужінь.

Рятувальники у період відзначення Різдва Христового перейшли на посилений режим роботи.

“Так, 09:00 07 січня до 09:00 10 січня 2022 року здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності”, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Особливу увагу приділено церквам. Напередодні рятувальники закликали священнослужителів дотримуватися правил пожежної безпеки під час богослужінь.

Також визначено як рятувальники співпрацюватимуть з органами влади у випадку надзвичайних ситуацій.

Інспектори ДСНС провели близько 4 800 інструктажів щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки, до яких залучили близько 20 тис. керівників релігійних громад та організаторів святкових заходів.

Всього на території України на цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тисяч чоловік особового складу ДСНС, також задіяно 2 тисячі одиниць техніки, серед них – 4 літаки та 5 вертольотів.