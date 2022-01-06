Властилина, Квітослава, Ілон, Варфоломій, Арістарх: у Мін'юсті розповіли, як кияни називали немовлят у 2021 році

Минулого року в Києві найпопулярнішими іменами для новонароджених стали: Софія, Марія, Злата, Максим, Іван та Матвій.

Про це повідомили в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, передає "Укрінформ".

Зазначається, що в 2021 році дівчаткам у столиці найчастіше давали імена: Софія, Марія, Злата, Соломія, Анастасія, Анна, Христина, Маргарита, Єва, Мілана, Поліна; а хлопчикам - Максим, Іван, Матвій, Артем, Лев, Андрій, Дмитро, Михайло, Олександр, Марк, Тимофій.

Також дітей називали й рідкісними та екзотичними іменами.

Так, дівчаткам давали ім’я Імі, Міа, Ева, Ясна, Мрія, Алія, Ніна, Рада, Етері, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаїна, Орися, Афіна, Ліана, Лаура, Мадіна, Маруся, Іларія, Вєдана, Агувія, Сабіна, Єсенія, Аврора, Устина, Наколєтта, Магдалина, Квітослава, Пелагія, Росанка, Властилина, Аркадія, Архелія, Мелодісон, Домініка, Златослава, Стефанія, Доне Дарина, Іллінка.

А хлопчикам – Влас, Адам, Клім, Ілон, Пилип, Мар’ян, Ярема, Архіп, Савва, Оскар, Філіп, Устим, Остап, Тихон, Радвіл, Олекса, Ларіон, Єрофій, Єлисей, Кузьма, Фелікс, Мефодій, Арістарх, Бальтазар, Святозар, Всеволод, Герицій, Елеазар, Савелій, Александер, Саватій, Всеслав, Варфоломій, Альберт, Никифор.

Нагадаємо, у 2020 році в Україні народилися Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Золушка, Шанель. Однак, українці все ж надавали перевагу традиційним іменам. Одним із найпопулярніших також було ім'я Софія.

У 2018 році у Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує заборонити батькам давати своїм дітям імена, що "ображають суспільну мораль" і називати немовлят Януковичами та Золушками. Пропонувалося заборонити дитині давати ім'я і міняти його на складене з назв неживих предметів, придуманих персонажів, географічних назв, титулів, хвороб, абревіатур; одночасно літери, символи та цифри; нецензурну лексику тощо. Однак, цей законопроєкт не схвалили. Такий проєкт також намагалися впровадити у 2014 році.

Пізніше голова Мін'юсту Денис Малюська заявив, що на цей момент в Україні не існує обмежень на присвоєння імені дитині. Він зазначив, що вже неодноразово чув побоювання з боку громадськості, що Мін'юст може заборонити батькам називати дітей незвичайними іменами, однак сам вважає такі заборони консервативним підходом.

"Моя особиста думка: якщо батьки хочуть назвати дитину Z148, то мають на це право, і це нормально", - заявив Малюська.

3 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на заміну по батькові". Законом доповнено статтю 295 Цивільного кодексу та статтю 149 Сімейного кодексу положеннями, які дозволяють фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та (або) ім‘я (що вже передбачено чинним законодавством), а й по батькові.

Згідно з законом, змінювати на власний розсуд своє прізвище, ім'я та (чи) по батькові дозволяється із 16 років. З 14 років дозволяється змінити своє прізвище, ім'я та (або) по батькові за згодою батьків чи піклувальників. Закон набув чинності 1 січня 2021 року.