Епіфаній розповів, коли ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній (Думенко) припускає, що провести календарну реформу та перейти на святкування Різдва 25 грудня можна буде за 10 років.
Про це він заявив у інтерв’ю Deutsche Welle.
"Усі святкують 25 грудня. Якщо з часом наше суспільство буде готове до цього, то церква перейде на новоюліанський календар, і будемо святкувати 25 грудня, а не 7 січня", - сказав Епіфаній.
Він зазначив, що ПЦУ не проти реформи, але не може допустити чергового розділення суспільства.
"У майбутньому, якщо ми вестимемо просвітницьку роботу, то, я так прогнозую, через 10 років проведемо календарну реформу. Протягом останніх трьох-чотирьох років ми бачимо певну динаміку щодо тих, хто цього бажають, але дуже слабеньку. Коли більшість буде готова, церква ухвалить таке рішення", - зазначив він.
Нагадаємо, що станом на кінець грудня лише 4% українців святкують Різдво 25 грудня, однак ідею перенесення дати святкування на цей день підтримує понад чверть наших співгромадян. Такі дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг" від 20-22 грудня 2021 року.