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Поблизу Житомира сталася масштабна ДТП, рух на Бердичів організовано в об'їзд

Рух у напрямку Житомира здійснюється однією смугою.

Поблизу Житомира сталася масштабна ДТП, рух на Бердичів організовано в об'їзд
Фото: facebook.com/zhytomyrpatrolpolice

Біля селища Сінгури Житомирського району на автодорозі "Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський" сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими за участю п'яти автомобілів.

Про це повідомила патрульна поліція Житомирської області.

Зазначається, що дві смуги руху у напрямку Бердичева перекрито. Об'їзд місця ДТП організовано через територію АЗС UPG. Рух транспортних засобів у напрямку Житомира здійснюється однією смугою.

Житомир із Бердичевом та Вінницею з'єднує чотирисмугова дорога.

"Інспектори патрульної поліції забезпечують охорону місця дорожньо-транспортної пригоди та здійснюють регулювання дорожнього руху, оформленням матеріалів ДТП займаються слідчі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 5 січня на Тернопільщині перекинулась автоцистерна з бензином. Пальне вилилося на узбіччя,і міг стати вибух. Людей з прилеглих будинків евакуювали. 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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