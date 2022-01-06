Біля селища Сінгури Житомирського району на автодорозі "Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський" сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими за участю п'яти автомобілів.

Про це повідомила патрульна поліція Житомирської області.

Зазначається, що дві смуги руху у напрямку Бердичева перекрито. Об'їзд місця ДТП організовано через територію АЗС UPG. Рух транспортних засобів у напрямку Житомира здійснюється однією смугою.

Житомир із Бердичевом та Вінницею з'єднує чотирисмугова дорога.

"Інспектори патрульної поліції забезпечують охорону місця дорожньо-транспортної пригоди та здійснюють регулювання дорожнього руху, оформленням матеріалів ДТП займаються слідчі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 5 січня на Тернопільщині перекинулась автоцистерна з бензином. Пальне вилилося на узбіччя,і міг стати вибух. Людей з прилеглих будинків евакуювали.