5 січня в Києві стало найтеплішим за весь час спостережень

Температура цього дня відповідала початку квітня.

У середу, 5 січня, середньодобова температура в Києві становила +6,5°С.

Це рекордний показник за всю історію спостережень, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського на своєму сайті.

Попередній рекорд 1961 року був на 0,7°С нижчий.

Кліматична норма цього дня була перевищена на 9,1°С, що відповідає погоді початку квітня.

Максимальна температура у столиці піднялась до +10,7°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 2,3°С.

Нагадаємо, що це вже четвертий кліматичний рекорд цього січня. Попередні два було встановлено 3 січня, коли середня температура становила +4,3°С, а максимальна піднялась до +8,2°С.