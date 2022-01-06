5 січня в Києві стало найтеплішим за весь час спостережень

У середу, 5 січня, середньодобова температура в Києві становила +6,5°С.
Це рекордний показник за всю історію спостережень, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського на своєму сайті.
Попередній рекорд 1961 року був на 0,7°С нижчий.
Кліматична норма цього дня була перевищена на 9,1°С, що відповідає погоді початку квітня.
Максимальна температура у столиці піднялась до +10,7°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 2,3°С.
Нагадаємо, що це вже четвертий кліматичний рекорд цього січня. Попередні два було встановлено 3 січня, коли середня температура становила +4,3°С, а максимальна піднялась до +8,2°С.