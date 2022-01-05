Фото: Макс Требухов

У Києві в середу, 5 січня, відбулась акція протесту проти забудови схилу на Госпітальній вулиці (Черепанова гора).

Напередодні стало відомо, що його зачистили від дерев та активно готують до забудови. У зв'язку з цим кілька десятків молодих людей в середу прийшли на ділянку та повалили будівельний паркан, щоб висловити протест проти знищення зеленої зони.

Як повідомляє кореспондент LB.ua, це сталося на ділянці біля НСК "Олімпійський", Палацу спорту та ТРЦ "Гулівер", де збираються побудувати готельно-офісний комплекс. Замовником проєкту на Госпітальній, 2в вказано херсонське ТОВ "Енергія офіс Д3", а генеральним підрядником - "Солар Сервіс Україна".

Водночас "Економічна правда" повідомляє, що дерева вирубали на сусідній ділянці за адресою Госпітальна, 4. Там збираються будувати 29-поверховий житловий комплекс, а роботи веде компанія "Лота-МНВ".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов