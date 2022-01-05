Депутатка Київради Аліна Михайлова розповіла подробиці новорічного бенкету у президента
Депутатка Київради Аліна Михайлова розповіла подробиці новорічного бенкету у президента
Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)
Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)
Ані Лорак зібралася в Україну з концертами
Ані Лорак зібралася в Україну з концертами
"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, час виконати обіцянку", – Расмуссен
"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, час виконати обіцянку", – Расмуссен
Медведчук поскаржився, що Швейцарія анулювала його доньці навчальну візу
Медведчук поскаржився, що Швейцарія анулювала його доньці навчальну візу
Казахстан: новий Жанаозен
Казахстан: новий Жанаозен
Зеленський зупинився в одному готелі з Коломойським у Буковелі, - "Українська правда"
Зеленський зупинився в одному готелі з Коломойським у Буковелі, - "Українська правда"
Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі протестів
Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі протестів
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
ГоловнаСуспільствоПодії

Кіберполіцейського з Волині затримали за вимагання грошей у вебкам-моделей

Правоохоронцю інкримінують систематичне хабарництво.

Кіберполіцейського з Волині затримали за вимагання грошей у вебкам-моделей
Фото: vol.gp.gov.ua

Державне бюро розслідувань затримало за підозрою в хабарництві співробітника кіберполіції в Волинській області. Йому інкримінують вимагання грошей у вебкам-моделей за уникнення кримінальної відповідальності.

Про це повідомляється на сайті місцевої прокуратури та у фейсбуці львівського територіального управління розділу ДБР.

"Він встановлював особи моделей та призначав їм зустріч. Під час зустрічі правоохоронець погрожував дівчатам притягнути їх до кримінальної відповідальності за нібито розповсюдження порнографії. Уникнути покарання, за словами правоохоронця, моделі могли лише щомісяця сплачуючи йому по 300 доларів США", - йдеться в повідомленні.

Протягом грудня кіберполіцейський отримав від вебкам-моделей 2,9 тис. доларів, а затримали його 4 січня після отримання чергових 1,5 тис. доларів.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Дії правоохоронця попередньо кваліфікували за ч.3. ст. 368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Луцьке видання "ВолиньPost" стверджує, що затриманий працює старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам. ДБР перевіряє причетність до злочину і декого з його колег.

Нагадаємо, що восени львівський суд виніс оштрафував чоловіка, який скинув відверті фотографії своєї дівчини у вайбер-чат ОСББ.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також