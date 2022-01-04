ДБР спростувало інформацію щодо відкликання клопотання про арешт Порошенка

Державне бюро розслідувань спростувало інформацію про нібито відкликання з Печерського районного суду міста Києва клопотання про арешт стосовно п’ятого президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Державне бюро розслідувань наголошує, що оприлюднена сьогодні інформація про нібито відкликання з Печерського районного суду міста Києва 29 грудня 2021 слідчим ДБР клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно п’ятого Президента України не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

На уточнююче запитання "Української правди" в ДБР запевнили, що клопотання слідчого стосується іншого підозрюваного, а не Порошенка, водночас прізвище – про кого саме йдеться – не назвали.

Раніше сьогодні у ЗМІ з’явилась інформація, що прокурор відкликав з Печерського райсуду Києва клопотання про застосування щодо підозрюваного у провадженні № 22016130000000212, в якому фігурує п'ятий президент Петро Порошенко, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з ухвалою, до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ДБР Максима Дзвоника про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Але до початку розгляду клопотання прокурор подав заяву про повернення клопотання "для доопрацювання".

Зазначається, що слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та заяву прокурора про повернення клопотання, дійшов до висновку, що Кримінальним процесуальним законодавством не передбачено повернення клопотання за заявою слідчого/прокурора.

Водночас, він вирішив виходити з принципу диспозитивності кримінального провадження (диспозитивність полягає у вільному використанні сторонами кримінального провадження своїх матеріальних і процесуальних прав – як то права представляти чи не представляти доказ, давати показання чи відмовитись від давання показань, заявляти клопотання чи ні – ред.) і вирішив повернути клопотання.

Нагадаємо, Порошенку в так званій вугільній справі інкримінують державну зраду і сприяння терористичним "ДНР" і "ЛНР". За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у злочинну змову з Віктором Медведчуком і представниками Росії, щоб Україна відмовилася від вугілля з Південної Африканської Республіки на користь вугілля з двох підприємств на окупованих територіях. Гроші за вугілля, яке мали поставити на вільну частину держави, як повідомляється, сплачували терористам "ДНР" і "ЛНР".

Сам Порошенко говорить, що справа проти нього політично мотивована, а кошти за вугілля призначалися для виплат зарплат працівникам цим двох підприємств, які опинилися на захоплених територіях.

Нині Порошенко перебуває за кордоном, але каже, що повернеться у січні. Підозра була підписана під час його відсутності в Україні.

Офіс генпрокурора просить для нього утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд гривень. Медведчук за підозрою в цій справі сидить під домашнім арештом, хоча прокурори також наполягали на арешті або заставі у мільярд.

Крім Порошенка і Медведчука, підозрюваними в цій справі є колишній міністр енергетики Володимир Демчишин і повʼязаний з Медведчуком бізнесмен Сергій Кузяра.