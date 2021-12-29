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Кабмін прирівняв цифрове водійське посвідчення, техпаспорт та студентський квиток у Дії до паперових

Постанови набирають чинності з моменту публікації.

Кабмін прирівняв цифрове водійське посвідчення, техпаспорт та студентський квиток у Дії до паперових
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

Електронні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) та студентський квиток у застосунку Дія приймаються на рівні з паперовими. 

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, уряд схвалив відповідні постанови.

"‎Водійські права, техпаспорт та студентський у Дії тепер приймаються на рівні з паперовими. Ми зробили перший великий крок до запровадження електронних документів в Україні в серпні, коли запустили цифрові паспорти. Тепер завдяки ухваленому закону про режим paperless в Україні з’явилося поняття електронних документів. І це дозволяє нам набагато швидше оцифровувати документи. Поступово усі важливі для українців документи будуть доступні в Дії"‎, - зазначив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Зазначається, що з 2019 року ці документи були дійсні лише в межах експериментальних проєктів, які успішно себе зарекомендували. За цей час сформували 751 тисячу е-студентських. А також 4,4 млн посвідчень водія та 4,2 млн свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. 

Постанови набирають чинності з моменту публікації.

Нагадаємо, у лютому водії отримали можливість використовувати електронні документи в додатку “Дія” нарівні з паперовими. Йдеться про посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту та автоцивілку.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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