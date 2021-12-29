Кабмін встановив національні цілі з енергоефективності

Споживання енергії у 2030 році не повинно перевищувати 91,5 млн тонн н.е.

Кабінет міністрів у середу, 29 грудня, схвалив Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року та затвердив трирічний план заходів з його реалізації у 2021-2023 роках.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

Цей план визначає національні цілі з енергоефективності – первинне споживання енергії у 2030 році не повинно перевищувати 91,5 млн тонн нафтового еквіваленту, а кінцеве - 50,5 млн тонн нафтового еквіваленту.

За енергоефективним сценарієм передбачається досягти скорочення споживання енергії у 2030 році відносно базового сценарію на 22,3% (первинне споживання енергії) і на 17,1% (кінцеве споживання енергії).

Щоб досягти поставленої мети, до Національного плану включено цілу низку секторальних та міжсекторальних заходів з підвищення енергоефективності. Вони передбачають, зокрема, термонсанацію державних та комунальних будівель, повний комерційний облік комунальних послуг, скорочення втрат у мережах передачі та розподілу електричної енергії, розподілу природного газу, перехід на електричний громадський транспорт, розвиток ринку електромобілів тощо.

Нагадаємо, що Верховна Рада у 2021 році ухвалила закон про енергетичну ефективність.

У 2022 році держава планує почати програму "великої термомодернізації", яка має на меті утеплити тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків і лікарень.