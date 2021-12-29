Apple виплатила провідним співробітникам до $180 тис., щоб вони не йшли до конкурентів

Бонуси надано у вигляді акцій з чотирирічною відстрочкою.

Американська компанія Apple Inc. минулого тижня виплатила талановитим співробітникам багатотисячні бонуси, щоб вони не переходили до конкурентів.

Про це пише Bloomberg.

Позапланові бонуси було надано у вигляді акцій Apple на суму від 50 тис. до 180 тис. доларів з умовою передачі їх у володіння протягом чотирьох років. Таким чином менеджмент компанії вирішив стимулювати талановитих співробітників залишатися на роботі. У разі звільнення з компанії, вони втратять ці акції.

Ці виплати не входять до звичайних компенсаційних пакетів Apple. Компанія іноді присуджує співробітникам додаткові грошові премії, але розмір останніх бонусів був нетиповим.

Їх отримали близько 10-20% розробників з кількох підрозділів, які займаються проєктуванням мікросхем, апаратним забезпеченням та окремим програмним забезпеченням.

За даними видання, бонусна програма викликала невдоволення серед інженерів, які не отримали акції і вважають виділення премій довільним.

Apple веде війну за таланти з іншими компаніями Силіконової долини, в першу чергу з Meta. Протягом останніх місяців власник соцмережі Facebook взяла на роботу близько 100 інженерів з Apple. Втім, Apple також переманила кількох ключових працівників Meta.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року Apple дев’ятий раз поспіль визнано найдорожчим брендом світу.

У червні 2021 року Apple відкрила офіційний офіс в Україні, а через кілька місяців вперше почала самостійно імпортувати в Україну свою продукцію.