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Канадська компанія демонтувала СЕС у Нікополі через конфлікт з заводом Коломойського

Станцію два роки тому від'єднали від заводських електромереж.

Канадська компанія демонтувала СЕС у Нікополі через конфлікт з заводом Коломойського
Фото: ukrainian.voanews.com

Канадська компанія TIU демонтувала сонячну електростанцію у Нікополі через конфлікт з Нікопольським феросплавним заводом Ігоря Коломойського.

Про це повідомив "Голос Америки" з посиланням на гендиректора TIU Canada Майкла Юрковича.

Два роки тому сонячну станцію від’єднали від заводських електромереж, пославшись на необхідність ремонту. За словами Юрковича, ремонт ніхто не вів, а від власників феросплавного нібито пролунала пропозиція продати об’єкт за безцінь.

Спроба вирішити проблему через суди провалилась.

"Останньою краплею для мене було те, як з нами обійшлися в суді. І як деякі люди намагалися впливати на наших людей - через політичний тиск, через погрози. І ми вирішили - ми переїдемо, так буде краще", - розказав Юркович.

При цьому він нагадав, що сам президент України Володимир Зеленський надавав TIU персональні гарантії, вітаючи їхню роботу на інвестиційній конференції в Оттаві у 2019 році.

За версією Нікопольського феросплавного заводу, канадські інвестори шантажували завод, не даючи підприємству ремонтувати власні електромережі.

Бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицький висловив сподівання, що компанія продовжить боротися за свої права. "Я вважаю неприйнятним те, що компанія, яка продукує електроенергію, залишається відключеною від мереж, і ця ситуація триває вже два роки. Навіть якщо причина в необхідності ремонту, то це не може тривати так довго", - сказав він.

TIU Canada розпочала свою діяльність в Україні у червні 2017 року. Її власником є інвесткомпанія Refraction Asset Management. На сайті TIU повідомляється, що компанія побудувала СЕС у Нікополі потужністю 10,5 МВт та ще одну у Миколаївській області – потужністю 13,5 МВт. Також компанії належать кілька СЕС в Одеській області потужністю 33 МВт.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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