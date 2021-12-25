Уряд активізує співпрацю в рамках тристороннього органу соціального діалогу

Кабінет міністрів України активізує співпрацю в рамках тристороннього органу соціального діалогу.
Про це заявила Перший віце-прем'єр міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко під час засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради.
Засідання відбулось 23 грудня за участі представників влади, роботодавців та профспілок.
“Уряд зацікавлений в постійній і конструктивній взаємодії із соціальними партнерами на шляху забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку. Наше головне завдання – спільно знаходити найкращі шляхи для вирішення питань і приймати рішення на користь українського суспільства,” – зазначила Свириденко.
Зокрема, серед питань, яким приділятиме увагу Національна рада:
розвиток економіки регіонів та створення робочих місць;
осучаснення трудового законодавства;
удосконалення системи пенсійного забезпечення;
детінізація зайнятості населення;
посилення економічних можливостей праці жінок;
соціальний захист ветеранів війни, їхніх сімей;
інклюзія осіб з інвалідністю та вразливих на ринку праці категорій населення в суспільне життя;впровадження альтернативних форм зайнятості населення тощо.
Нагадаємо, Національна тристороння соціально-економічна рада складається з однакової кількості повноважних представників сторін соціального діалогу національного рівня та об'єднує 60 членів, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах:
- 20 членів профспілкової сторони, яких делегують репрезентативні об'єднання профспілок, що мають статус всеукраїнських;
- 20 членів сторони роботодавців, яких делегують репрезентативні об'єднання організацій роботодавців, що мають статус всеукраїнських;
- 20 членів сторони органів виконавчої влади, яких призначає Кабінет Міністрів України.