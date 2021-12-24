Заявки на отримання 1000 гривень за вакцинацію подали вже 5 мільйонів українців

Всього у межах програми було витрачено 270 млн грн.

Заявки на отримання 1 тис. гривень у межах програми "єПідтримка" подали вже 5 мільйонів українців, які пройшли повний курс вакцинації.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"19 грудня офіційно стартував проект єПідтримка, що покликаний допомогти бізнесу, який під час пандемії постраждав найбільше. За цей період: 5 млн українців уже подали заявки на отримання 1000 грн від держави; 6 млн уже відкрили спеціальну картку; всього було витрачено 270 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається що сьогодні гроші почали нараховувати ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк. Спеціальні рахунки в цих банках відкрили понад 3,6 млн людей.

Подати заявку в Дії на отримання 1000 грн можна до 29 грудня включно.

Для того, щоб зробити це, необхідно виконати кілька кроків:

Оформити спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів. Оформлення картки безоплатне як онлайн, так і офлайн у відділенні банку.

Завантажити застосунок Дія або оновити його до останньої версії в PlayMarket або AppStore.

Переконатися у наявності «зеленого» COVID-сертифікату про дві дози вакцинації. Сертифікати, отримані на порталі Дія чи паперовий від сімейного лікаря, не підходять для отримання виплат. Отримати COVID-сертифікат у застосунку Дія зараз можна як з ID-карткою, так і з паспортом-книжечкою.

Зайти у розділ Послуги та знайти єПідтримку.

Вибрати для виплати картку єПідтримка.

Очікувати зарахування коштів.

Нагадаємо, в Україні до програми "єПідтримка" з виплати 1000 грн українцям, які пройшли повний курс вакцинації, наразі залучено шість банків. Це "Монобанк", "ПриватБанк", "А-Банк", "Укргазбанк", "Альфа Банк", "Ощадбанк".

Ще 13 українських банків готуються долучитися до послуги.

Як повідомляли, у межах програми "єПідтримка" виплату розміром 1000 грн вже отримали 2,3 млн українців. Загалом вони витратили вже 200 млн грн. На отримання "ковідної тисячі" українці подали заявок на 4,5 млрд грн.