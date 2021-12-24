Наприкінці року національна мережа торговельних центрів Епіцентр поповниться ще двома ТЦ інноваційного формату - у Харкові та Херсоні. Офіційне відкриття обох об’єктів заплановано на 25 грудня.

У дні святкового відкриття ТЦ у Харкові (на вул. Архітекторів, 7) стане не тільки місцем активного передсвяткового шопінгу, але й художньою галереєю. На його території буде облаштовано виставку всесвітньо відомих робіт з художнього музею в Пархомівці. Зокрема, безпосередньо в торговому залі будуть виставлені репродукції картин Пабло Пікассо, Казимира Малевича, Івана Айвазовського, Тараса Шевченка та інших відомих митців. Таким чином в компанії розраховують привернути увагу містян до одного з найкращих музеїв України, який володіє унікальною колекцією оригінальних предметів мистецтва.

Цей торговельний центр також цікавий тим, що попередній ТЦ Епіцентр, який працював тут з 2010 року, був повністю демонтований. При цьому всі конструкції демонтованого об’єкта компанія перевезла до Запоріжжя, де повторно використала при будівництві нового ТЦ. Таким чином цей рециклінговий проєкт став частиною довгострокової стратегії компанії з екологічності та зменшення використання природних ресурсів, сировини та матеріалів.

На місці розібраного торговельного центру компанія всього за 6 місяців побудувала новий двоповерховий ТЦ загальною площею майже 29 000 кв. м. Таке рішення дозволило суттєво розширити асортимент та представити покупцям всі інноваційні магазини формату shop in shop.

Зокрема, тут розташується масштабний Food Market площею 2100 кв. м: з широким асортиментом продовольчих товарів, власним виробництвом, пекарнею та великим фуд-кортом.

Окрім того, в ТЦ працюватимуть магазин побутової техніки та електроніки ЦЕ ТЕ, Студія Світла та Салон Килимів, зоомагазин Lapki та канцтовари Пиши-Малюй, Центр Меблів та Галереї Деко, Студія Інтер’єрів з великим вибором декоративних матеріалів для стін та парфумерно-косметичний бутик Mon Cheri, який запропонує якісну та натуральну продукцію для краси та догляду за тілом.

Для поціновувачів активного способу життя в ТЦ вже традиційно відкриється спортивний магазин Intersport, а також перший в мережі Епіцентр торговий об’єкт польського бренду спорттоварів 4F. Працюватиме в ТЦ і новий для компанії формат Expert з великим вибором товарів для мисливства та рибальства, в тому числі – зброї та човнів.

Серед інших об’єктів формату shop in shop слід відзначити Аптеку 100+, дитячий магазин E.Piс, оновлений Садовий Центр, Дім Води, об’єднаний відділ інструментів і засобів захисту та новий концепт Автомол, де можна придбати автомобільні комплектуючі, запчастини, косметику, хімію тощо.

Значні площі в торговельному центрі займатимуть відділи “Вироби з дерева” (2100 кв. м), “Сантехніка” (1450 кв. м), “Покриття для підлоги” (1225 кв. м) та “Будівельні матеріали” (1200 кв. м). Загалом у новому ТЦ буде представлено понад 170 000 артикулів товару.

Також покупці зможуть скористатися послугами майстерні з виготовлення ключів Ключмайстер, послугами флориста у квітковому бутику Букет, доставкою товару додому та багатьма іншими сервісами. Для зручності автомобілістів компанія суттєво розширила паркувальну зону, обладнавши дворівневий паркінг на 435 паркомісць.

Що стосується ТЦ в Херсоні, то цей торговельний об’єкт на вулиці Нафтовиків, 37, було перебудовано з гіпермаркету Нова Лінія. Компанія реалізує проєкт реформатування будівельної мережі з метою збільшення асортименту товарів, їх кращого представлення та підвищення якості обслуговування покупців. Після перебудови торгова площа ТЦ зросла більш ніж на четверть - до 16 600 кв. м, а загальний асортимент збільшився до 123 000 артикулів.

Як і у харківському ТЦ, тепер тут будуть представлені всі інноваційні формати shop in shop, включно з продуктовим Food Market, Аптекою 100+ та іншими. Найбільшими відділами реформатованого торговельного центра будуть “Вироби з дерева” (понад 1800 кв. м), “Сад та город” (1670 кв. м), “Покриття для підлоги” (1220 кв. м) та “Декор” (1140 кв. м). Поруч з ТЦ працюватимуть два вуличні майданчики: будівельних матеріалів (на 740 кв. м) та садового центру (215 кв. м).

Відвідувачі торговельного центру зможуть придбати запашну каву чи хрумкий круасан у новому кафе формату to go. Серед інших додаткових сервісів для клієнтів будуть пересадка рослин, тонування фарб, оверлок килимових покриттів, порізка металу тощо. Для автомобілістів поруч з ТЦ обладнана парковка 250 машиномісць.

Фасади обох торговельних центрів будуть реалізовані в новому форматі: з відкритими вітринами, яскраво виділеними вхідними групами та великими медіаекранами. Торговельні центри виглядатимуть сучаснішими завдяки новій кольоровій гамі як на фасаді, так і в інтер’єрі ТЦ, а також використанню цифрових рекламних носіїв та навігації.

Забезпечувати роботу нових ТЦ будуть 800 співробітників: 550 у Харкові та 250 у Херсоні. При цьому торговельні центри щорічно переказуватимуть мільйони гривень податків та зборів до місцевих бюджетів.

Довідка. Компанія «Епіцентр К» - один з найбільших гравців українського ринку роздрібної торгівлі та безумовний лідер в сегменті товарів для дому та ремонту. Станом на листопад 2021 року ритейлер об’єднує 70 торговельних центрів Епіцентр, які представлені в усіх регіонах України. До структури групи компаній також входить інтернет-магазин epicentrk.ua, 9 гіпермаркетів Нова Лінія і ціла низка виробничих активів у сферах агропромисловості, деревообробки та керамічної плитки.