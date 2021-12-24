Кабмін послабив вимоги до використання касових апаратів у селах

Магазини, які не торгують горілкою чи сигаретами, можуть працювати без РРО.

Кабінет міністрі послабив вимоги до використання касових апаратів (РРО) у селі. Якщо магазин не торгує підакцизними товарами, йому не треба встановлювати РРО.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Рівень доходів підприємців в селах значно менший, ніж в містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився. Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу. В той же час використовувати програмні РРО, як альтернативу, не всі з них можуть через нерівномірне покриття швидкісним інтернетом або його відсутність в селах", - пояснила рішення Кабміну глава міністерства Юлія Свириденко.

За рішенням уряду від обов’язкового застосування РРО звільняються сільські магазини при умові, якщо їх річний обсяг розрахункових операцій не перевищує граничний розмір - 167 розмірів мінімальної заробітної плати (тобто 1,085 млн гривень станом на кінець 2021 року).

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати у своїй діяльності касові апарати або їх програмні аналоги.